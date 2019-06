Argentina y Uruguay recuperan energía eléctrica tras masivo apagón

Pasadas las 19:00 (hora local), y al cabo de 12 horas, el servicio eléctrico había vuelto para el 77 % de los usuarios en Argentina, según el ministerio de Energía.

Todavía se presentan cortes en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, en el extremo sur, fue la única zona a salvo del apagón, pues es independiente del sistema nacional.

Por su parte, la empresa UTE de Uruguay indicó que los servicios se reanudaron en al menos 98.5 % de ese país.

Las autoridades aún desconocen las causas del corte eléctrico.

"Son fallas que ocurren con asiduidad. Lo extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo el ministro de Energía, Gustavo Lopetegui, al explicar que la caída "se produce de forma automática para proteger el sistema".

"No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. No descartamos ninguna posibilidad, pero un ciberataque no figura entre las alternativas primarias que se están considerando".