Alicia Machado confiesa sus amoríos con mujeres y cómo le gustan

View this post on Instagram

Gracias chicos los amo gracias por hacerme sentir tan especial ! #happypride2019 🌈 #Repost @menshealthfound ・・・ Comment if you’re here with us at #LAPride!! 🏳️‍🌈✨ It’s not too late to catch us in action – come out to @lapride in WeHo and feel the love! ♥️💕♥️ @machadooficial @latvnetwork @clubpapi @djhardys @glitterbomblatv @abcnews @abcnetwork #hollywood #AliciaMachado 👑