Localizan cuerpos de estudiantes desaparecidas en laguna de Jalapa

Dos estudiantes que permanecieron desaparecidas por horas tras internarse en aguas de una laguna en el departamento de Jalapa fueron localizadas sin vida.

Cuerpos de socorro recibieron ayer la alerta sobre la desaparición de dos adolescentes en la laguna del Hoyo, en el municipio de Monjas.

Se les indicó que las dos jóvenes estaban bañándose en el lugar pero perdieron el equilibrio y cayeron a aguas profundas.

Como no sabían nadar, no pudieron salir de inmediato. Y aunque personas que observaron lo ocurrido intentaron rescatarlas, no lo lograron.

Se les perdió el rastro, por lo cual de inmediato se inició una búsqueda con la ayuda de pobladores y los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.

Tras varias horas de labores finalmente las estudiantes fueron ubicadas por elementos de las brigadas de rescate.

Sin embargo, ya no contaban con signos vitales. Se indicó que fallecieron por asfixia por sumersión.

Identificadas

Las fallecidas fueron identificadas como:

Glenda Vidalia Hernández Concoba, de 19 años.

Sulema Marilú Morales Sánchez.

Ambas son originarias del caserío Jamoltepeque, municipio de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa. Eran estudiantes de un colegio ubicado en este lugar.





Caso reciente

En abril pasado se reportó la muerte de una mujer en la playa de Tulate, en San Andrés Villaseca, Suchitepéquez.

La maestra Rosangela Herrera Cervantes, de 19 años, y su familia llegaron al lugar de paseo, provenientes de la costa sur.

Sin embargo, por causas aún no establecidas la joven cayó al agua y ya no pudo salir. Cuando fue localizada por los socorristas ya no contaba con signos vitales.