El análisis del candidato: Pablo Ceto, presidenciable del partido URNG-Maíz

El candidato a la presidencia de la República que fue analizado en esta oportunidad es Pablo Ceto, quien compite por la silla del Ejecutivo por el partido URNG-Maíz.

Pablo Ceto, presidenciable de URNG-Maíz. / Foto: Edwin Bercián

Trayectoria

Es ingeniero agrónomo de profesión, fue rector de la Universidad Ixil (proyecto educativo fundado en 2011) y diputado al Parlamento Centroamericano. Es dirigente maya de la URNG-Maíz, coordinador de la organización Fundación Maya y de la Asociación de Pueblos de Montaña del Mundo; además, fue integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Discurso

El candidato se proyecta como un político con experiencia en agronomía y un enfoque en la soberanía alimentaria.

Su lenguaje es bastante coloquial, el cual es entendido dentro de Guatemala, pero no necesariamente en el exterior. Probablemente, por la falta de costumbre, demuestra cierta distancia e incomodidad frente a la cámara. Sin embargo, es natural y espontáneo, tanto en su comportamiento como en sus respuestas, aunque en ocasiones responde con base en su propio interés más que en la pregunta formulada.

“Consideramos que si un funcionario ya ha sido tocado por la corrupción, se tendrá que ir a los tribunales y es posible que se deba ir a la cárcel”.

Expresión facial

El rostro del candidato no es muy expresivo, lo cual dificulta el poder analizarlo de manera más profunda. Con el objetivo de simpatizar con su interlocutor, suaviza su mensaje esbozando sonrisas y viendo directamente a los ojos, lo cual se refleja como convicción en lo que expresa.

Pablo Ceto, presidenciable por URNG-Maíz. / Foto: Edwin Bercián

Lenguaje corporal

En su lenguaje corporal, el candidato prácticamente no utiliza las manos para acompañar su mensaje, lo cual podría percibirse como falta de convicción en su discurso.

Sin embargo, escucha con atención y detenimiento cada pregunta de los entrevistadores.

Tono de voz

Mantiene un mismo ritmo en su mensaje, el cual es siempre pausado, independientemente de la importancia que cada tema merezca. Esto provoca que todo lo dicho tenga la misma importancia y que no proyecte la energía ni la determinación necesarias para captar la atención de su audiencia y hacer efectivo su mensaje.

Debe trabajar en su dicción para que se entiendan todas las palabras que transmite.

Pablo Ceto, presidenciable por URNG-Maíz. / Foto: Edwin Bercián

Recomendación

Debe proyectar más energía y enfatizar las partes importantes de su mensaje para que demuestre la pasión que el puesto de futuro presidente de Guatemala requiere. Le recomendaría creerse más el papel de candidato a la presidencia. | Análisis realizado por Paola Rivano, coach y analista de lenguaje corporal.

Tres propuestas del plan de gobierno

1. ¿Qué se plantea en materia de seguridad ciudadana?

Hay que mejorar la situación de la Policía Nacional Civil, su capacidad de investigación y de prevenir el delito. También hay que mejorar el funcionamiento del Ejército conforme lo dice la Constitución y los Acuerdos de Paz, no puede estar haciendo escritorios o reparando carreteras.

2. ¿De qué manera incrementaría el sistema de salud?

Hay que fortalecer la parte preventiva del sistema de salud, porque ahora a lo que se fue la tendencia del servicio es a la parte curativa, pero porque es así: Si en el hospital no te atienden y no te resuelven, hay una clínica privada, si no hay medicina en el hospital, hay farmacias.

3. ¿Cómo piensa que se fortalecerá la economía?

Debemos pensar en una economía desde la comunidad que permita generar riqueza para la gente, para que tenga comida, salud y educación, y que no solo esté dependiendo de lo que da el Estado, sino también porque va a producir.