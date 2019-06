VIDEO. Pareja lésbica abordo de un autobús sufre agresión homofóbica

La pareja jóvenes lesbianas fue agredida por varios hombres que intentaron forzarlas a besarse frente a ellos.

Sin embargo, las mujeres se negaron y esto provocó que recibieran un ataque homófobo.

Ellas iban a bordo de un autobús de Londres, según indicó la policía británica que está investigando el caso.

Los medios internacionales han publicado que cuatro agresores las golpearon porque ellas no accedieron a besarse.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado jueves 30 de mayo cuando la pareja se dirigía a Camden Town.

Las víctimas fueron Melania Geymonat y Chris. Ambas sufrieron el ataque, pero luego decidieron hacerlo público y contaron lo que les ocurrió.

Melania Geymonat es una azafata de Ryanair de nacionalidad uruguaya y de 29 años. Ella publicó una foto en su cuenta de Facebook.

Chris por su parte es norteamericana. En la fotografía ambas aparecen con restos de sangre en la cara y en la ropa.

"En un intento por calmar las cosas, empecé a bromear. Pensé que esto igual les hacía marcharse", recuerda Geymonat.

La joven recuerda que Chis estaba en medio del autobús luchando con los hombres.

La joven uruguaya escribió que recuerda que a ella le "dieron puñetazos" y luego se mareó al ver la sangre y que se cayó.

Además, los hombres también le robaron su teléfono y su bolso. Luego, se dieron a la fuga.

La policía llegó hasta el autobús y después, ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento por varias lesiones faciales.

Una de ellas indicó que uno de los agresores hablaba español y que los otros tenían acento británico.

Varias autoridades han pedido solidaridad con las afectadas. Incluso el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que no tolerará esta agresión homófoba.

Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 7, 2019