FOTOS. Frida Sofía y radical cambio de look que luce irreconocible

Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, dejó sorprendidos a todos al presumir en redes su nueva imagen.

Y es que la joven decidió cambiar de look, en medio de las polémicas que ha vivido con su madre, para darle la bienvenida a su nueva carrera musical.

En la imagen compartida a través de su Instagram, la joven muestra que dejó atrás el cabello castaño y ahora lo lleva completamente rubio y mucho más largo.

Justo mostró su nuevo look el mismo día que lanzó su primer tema promocional "Ándale", con el que le da comienzo a su vida profesional.

"Ándale ya está disponible en todas las plataformas musicales y no me la creo. Gracias a ustedes tengo esta oportunidad. Los amo. Hair by @armandeusbrickell @mauricio_mejia @eguzmann, gracias a mis amigos tan talentosos por dejarme como toda una queen", fue el mensaje que compartió mostrando con las imágenes de su nuevo look.

Mientras que la estrella mexicana también publicó en sus redes sociales un adelanto de su nuevo tema "Mi enfermedad" este viernes.

"Del árbol una hoja se cayó. En mi boca, la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió", fueron algunos de los versos que compartió.

Se aleja

El modelo Christian Estrada, el ex de Frida y quien supuestamente salió con Alejandra, emitió un comunicado para terminar, de una vez por todas, con la polémica en la que se ha visto envuelto.

Fue por medio de Instagram Stories que envió un mensaje a los medios de comunicación y a las personas que se han mostrado interesadas en él tras su ruptura con la hija de "La Reina de Corazones".

"Agradezco profundamente su interés por tratar de entrevistar a un servidor, siempre se han portado de un manera correcta hacia mi persona, lamentablemente se me ha involucrado en cosas por demás lastimosas, pero entiendo su trabajo periodístico", es como inicia el comunicado.

