Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, fuera de la contienda electoral

Samuel Morales asegura que “grupos” buscan que allegados al Presidente no participen por cargos públicos

Según Morales, procesado por un caso de fraude, asegura que el no tenía pensado participar en política “pero el Ministerio Público me fue a traer a punta de pistola a las seis de la mañana a mi casa y me motivó a querer cambiar el sistema”.