Ausencia de mandatarios sobresale en reunión del SICA

De los ocho países que integran el SICA, solo cuatro jefes de Estado o de Gobierno participaron en la reunión semestral donde Guatemala entregó el máximo cargo de ese organismo regional y la ausencia de los mandatarios fue notoria.

Los mandatarios que participaron en el encuentro fueron Juan Carlos Varela, de Panamá; Danilo Medina, de República Dominicana, y Jimmy Morales, de Guatemala, así como el primer ministro de Belice, Dean Barrow.

Mientras que la notoria ausencia estuvo marcada por el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, quien debía asumir la presidencia del SICA; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Carlos Alvarado, de Costa Rica; y Daniel Ortega, de Nicaragua; quienes estuvieron representados por sus ministros de Relaciones Exteriores.

Atención a migrantes

Durante su discurso, el presidente Morales comentó elaborar un plan para atender a los migrantes, que desde el año pasado han causado relevancia por las caravanas que han recorrido Centroamérica.

El presidente guatemalteco explicó que la propuesta debe contener un estudio sociológico y económico, con las causas y consecuencias de la migración, por lo que se está recabando la información para la caracterización del informe.

“Hemos desarrollado iniciativas para el abordaje del tema migratorio; sin embargo, a través del plan de acción y una política integral se espera alcanzar acuerdos que permitan desarrollar acciones regionales conjuntas y complementarias”, mencionó Morales.

La semana pasada los ministros de Seguridad de Honduras, El Salvador y Guatemala firmaron un convenio con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos para combatir la trata de personas y el narcotráfico.

“Poco interés de fortalecerse como región”, Claudia García, analista de Asíes

Es Lamentable que no haya interés por la unificación, que es básica para los países de Centroamérica, ya que es algo que se ha tratado de que funcione como bloque, pero si no hay interés por otras naciones es difícil de llegar a acuerdos para lograr una diferencia entre las administraciones actuales. En términos económicos es un aspecto negativo que no favorece a las medidas que se han pedido para la integración, por ejemplo, en la lucha contra el contrabando, pues si no están las autoridades no se pueden tomar acciones, lo cual refleja que solo buscan espacios individuales.

