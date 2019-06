VIDEO. Mauricio Radford asegura que acatarán resolución del TSE

Mauricio Radford, excandidato presidencial del partido Fuerza, compartió un video en el que da a conocer su postura tras la revocación de su inscripción en la próxima contienda electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificó a dicha agrupación política de que su binomio presidencial no aparecería en la boleta.

El ahora excandidato indicó que fueron notificados por el TSE sobre su revocatoria.

Por otra parte, aseguró que desde el inicio fue un proceso complicado ya que todo esto "deviene de acciones ilegales realizadas por el registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra".

No obstante, también indicó que acatarán las resoluciones de las autoridades.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para invitar a sus simpatizantes a votar por sus candidatos a alcaldes y diputados por los distintos distritos.

Yo hoy les quiero decir que ya no soy más el candidato a presidente por la notificación ya realizada", dijo.

Ante esto, Radford asume nuevamente su posición como secretario general de su partido.

No me siento contento, estoy triste. Pero de eso se trata, el sistema está podrido, está corrupto. El sistema no funciona", agregó.