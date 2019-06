El análisis del candidato: Edmond Mulet

El candidato a la presidencia de la República que fue analizado en esta oportunidad es Edmond Mulet, quien compite por la silla del Ejecutivo por el partido Humanista.

El 10 del candidato: Edmond Mulet, de Humanista El candidato del partido Humanista platicó con Publinews sobre su plan de gobierno.

Trayectoria

Es abogado, periodista, político y diplomático. Fue diputado al Congreso de la República, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Mundial. Además, fue presidente del Organismo Legislativo, impulsor del Bono 14, embajador de Guatemala en Estados Unidos de América, Unión Europea y Luxemburgo.

Candidato presidencial Edmond Mulet / Edwin Bercián

Tiene más de 11 años de carrera en las Naciones Unidas y fue subsecretario general encargado de las operaciones de paz a nivel mundial. En noviembre de 2015 fue ascendido al rango de secretario general adjunto de las Naciones Unidas con funciones de jefe de Gabinete del Secretario General.

Ha sido recipiendario de condecoraciones y reconocimientos por parte de Guatemala y de muchos Estados e instituciones, incluyendo la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz y la Orden de la Monja Blanca.

Tono de voz

Posee buena dicción y un volumen de voz audible, lo cual hace que sea muy fácil entenderle tanto español como inglés, el cual también habla de manera clara y fluida.

Lenguaje corporal

No posee movimientos inconscientes que denoten nerviosismo y mantiene en todo momento una buena postura. Se expresa con sus manos, acompañando su mensaje. Sin embargo, en ocaciones tiende a apretar sus manos cuando no las utiliza, lo cual podría verse como ansiedad.

Edmond Mulet busca ganar la presidencia del país con el partido Humanista. / Edwin Bercián

Expresión facial

Mantiene un contacto visual directo con su interlocutor, incluso cuando es cuestionado en temas álgidos, lo cual puede leerse como honestidad.

Discurso

Se proyecta como diplomático con un extenso currículo y una vasta experiencia. Su discurso posee fluidez y determinación, denotando la confianza que posee en sí mismo, a través de un lenguaje técnico y un buen manejo de la información.

Edmond Mulet, candidato presidencial por el partido Humanista / Edwin Bercián

Recomendación

Su experiencia y roce político le han dado un excelente manejo y control del lenguaje corporal. Mi única recomendación sería que utilice sus manos en todo momento mientras comunica." | Paola Rivano. Coach y analista de lenguaje corporal / @paorivano.

3 propuestas del plan de gobierno

1. ¿Cuáles acciones tomará para combatir la corrupción?

La corrupción ha corroído y destruido todo en Guatemala. Lo que se necesita es un ejemplo desde lo más alto del Estado, un chicote, una vigilancia y advertencia permanente a todos los empleados y funcionarios públicos que no se va a permitir ni la menor sospecha de cualquier tipo de corrupción.

2. ¿Qué propone para mejorar la educación?

Nuevas tecnologías, que en todas las escuelas haya internet. Me han dicho que no ofrezca lo que no se puede cumplir; no se puede conectar más del 60 por ciento de las escuelas en los cuatro años de gobierno, por lo que encaminaríamos el trabajo para el siguiente gobierno.

3. ¿Cuáles acciones tomará para brindar seguridad?

Propongo traer de nuevo a las calles al Ejército con los patrullajes conjuntos con la Policía, sería una medida temporal en lo que se recupera la Policía Nacional Civil, porque se debe empoderar brindándole más recursos, equipamiento y mejores sueldos, así como asistencia legal.