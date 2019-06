FOTO. Adamari López muestra su senos y deja ver la cicatrices que le dejó el cáncer

Adamari López se ha convertido en una de las celebridades latinas más admiradas y queridas en el mundo del espectáculo; aunque su vida parezca cuenta de hadas, no todo ha sido fácil.

La conductora de "Un Nuevo Día" atravesó uno de los momentos más difíciles cuando le diagnosticaron cáncer de seno en etapa 1 en el 2005.

Su mundo se vino abajo y tuvo que someterse a un duro tratamiento, que incluyó unas cirugías que por supuesto, le dejaron cicatrices en el área de los senos.

Afortunadamente ella venció el cáncer y esas cicatrices que le quedaron en su cuerpo le recordarán toda la vida que es una guerrera sobreviviente a esta mortal enfermedad.

En varias oportunidades la conductora ha mostrado sus cicatrices con orgullo y sin ninguna pena, para demostrar lo feliz que se siente de tenerlas por haber sobrevivido.

No todo fue bueno

Tras vencer la enfermedad, la puertorriqueña contrajo matrimonio con Luis Fonsi; pero tres años más tarde vivió otro momento duro en su vida cuando el cantante interpuso una demanda de divorcio, en medio de rumores de infidelidad de él.

Por eso decidió lanzar su libro "Viviendo", en el que cuenta su batalla contra el cáncer y las infidelidades de su entonces esposo Luis Fonsi.

"Cuando me enfermé empecé a escribir un diario de cómo me iba sintiendo, cómo iba trabajando la quimioterapia y todo el mundo me preguntaba ‘¿cuándo vas a escribir un libro?"", explicó en una entrevista.

"En ese momento no estaba preparada y, aunque sí lo pensé, no fue hasta después del divorcio que me animé a visualizarme escribiendo. Realmente fue un buen proceso para mí. Cuando leí esa primera introducción lloré mucho. Quizás hasta que lo vi ahí, no pensaba que nada de lo que me pasó era real", dijo.

El amor le volvió a sonreír cuando comenzó una relación con el bailarín español Toni Costa, con quien tiene una hija, y quien ha demostrado hacerla inmensamente feliz.

Adamari es un claro ejemplo de lucha, perseverancia y optimismo, pues nunca se ha dejado vencer ante las pruebas que la vida le ha puesto, y ha seguido adelante, consiguiendo el éxito.