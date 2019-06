EN IMÁGENES. Totonicapense utiliza platos ecológicos en su negocio

Debido a la gran contaminación ambiental se ha recurrido a algunas medidas como la prohibición de productos derivados del plástico y del duropor.

En Guatemala esto no ha sido excepción. De hecho, algunos lugares como La Antigua Guatemala ya cuentan con legislación para prohibir el uso de estos productos.

No obstante, en Totonicapán un joven estudiante ha llegado más allá en lo que respecta a acciones e ideó un producto para el traslado de alimentos.

Se trata de platos ecológicos elaborados con hojas de maxán, las mismas que se utilizan para envolver tamales.

Abdías Ixchajchal tuvo la idea de crear estos utensilios ecológicos desde que cursaba Perito Agrónomo.

Esta idea la tuve desde que me gradué, hace 3 años. Me comprometí a no contaminar más", dijo.