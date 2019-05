El presidente de los Estados Unidos Donald Trump criticó de nuevo a su país vecino.

Según Trump, México "debe recuperar" el control del país de los cárteles de la droga, alegando que los nuevos aranceles anunciados la víspera también ayudarán a detener el flujo de narcóticos en la frontera.

Trump había anunciado la noche del jueves que a partir del 10 de junio Estados Unidos impondrá aranceles del 5% a todos los productos que ingresan al país desde México.

Este porcentaje se incrementará gradualmente hasta un máximo de 25%, que se mantendrá "hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal".

El mandatario afirmó que "el 90% de las drogas que llegan a Estados Unidos" ingresan a través de la frontera con México, y afirmó que "80 mil personas murieron el año pasado" y un millón "se vieron arruinadas".

"Esto se ha prolongado por muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Tenemos un déficit comercial de 100 mil millones de dólares con México. ¡Es hora!", añadió.

90% of the Drugs coming into the United States come through Mexico & our Southern Border. 80,000 people died last year, 1,000,000 people ruined. This has gone on for many years & nothing has been done about it. We have a 100 Billion Dollar Trade Deficit with Mexico. It’s time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019