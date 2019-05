Trump anuncia que impondrá arancel progresivo a México hasta que detenga la inmigración ilegal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá aranceles progresivos a México.

Darán inicio a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados.

Puesto que caravanas de migrantes han llegado desde ese país a la frontera sur estadounidense.

"Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminarán", señaló.

El Gobierno mexicano calificó este jueves de "desastroso" el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump.

Al momento de la noticia, Jesús Seade, vicecanciller para América del Norte y negociador comercial mexicano, se encontraba en una rueda de prensa.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019