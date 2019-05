Presidente sobre resarcimiento a exmilitares: “Los números sencillamente no dan”

El presidente Jimmy Morales fue cuestionado acerca del proceso de diálogo que mantiene el Gobierno con militares retirados que exigen el pago de resarcimiento.

Un grupo de exmilitares ha realizado manifestaciones y bloqueos en los últimos días para solicitar que el Estado les pague Q85 mil a cada uno por su trabajo durante el conflicto armado interno.

“Con relación a acceder a una petición de esa naturaleza, ustedes pueden darse cuenta de que los números simple y sencillamente no dan”, dijo Morales a periodistas.

Además, aseguró que no es cuestión de que se quiera o no se quiera entregarlo. Tampoco de que se lo merezcan o no, sino que en la mesa de diálogo se tendrán que evocar todas las posibles respuestas que se puedan dar.

“Nosotros respetamos mucho al Ejército y a todos los que pudieron haber formado parte de esa institución. El llamado es a sentarnos al diálogo para ver cuáles son las soluciones existentes y qué alguna otra podría surgir”, expresó el mandatario.

.

Enfrentarían la ley

Los exmilitares han realizado plantones frente al Congreso de la República y en la plaza de la Constitución. También bloqueos en carreteras del interior para solicitar el resarcimiento.

Señalaron que les fue prometido en 1996, en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz.

Dijeron que incluso estaban dispuestos a entregar sus vidas en las calles a cambio de hacerse escuchar y recordaron que tiene la capacidad de “armar bombas”.

MP abre investigación por amenazas de exmilitares de boicotear elecciones Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, indicó que se estaría incurriendo en el delito de cohecho contra la libertad política.

Aseguraron que de no recibir respuestas de parte de las autoridades estarían bloqueando puertos, aeropuertos y carreteras el día de las elecciones generales, aunque días después desistieron de las medidas de hecho.

“Cualquiera que quiera cumplir una amenaza estará supeditado a que la ley le pueda caer encima”, dijo el presidente Morales con relación a estos pronunciamientos.