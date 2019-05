FOTOS. Christina Aguilera reaparece con nueva figura en candente topless

Christina Aguilera lleva varios años luchando con el sobrepeso que le quedaron luego de sus dos embarazos.

Tras un tiempo retirada de la música y las cámaras, la cantante apareció con varios kilos de más den 2017 sorprendiendo a sus fans.

Pero todo eso quedó atrás, pues ella está de regreso y más sensual que nunca. Para demostrarlo lo hizo con unas imágenes que no dejan nada a la imaginación.

A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on May 29, 2019 at 12:59pm PDT

View this post on Instagram

La estrella publicó en su cuenta de Instagram unas fotos bastante sensuales que pertenecen a una reciente entrevista en el marco de sus nuevos shows.

En ellas no duda en presumir la nueva figura que posee, luego de haber bajado más de 45 libras.

Christina aparece con una bata transparente, medias y pezoneras negras; mientras realiza sugerentes poses.

En otras utiliza un sostén dorado que dibuja su pecho y guantes con estampados de animal print, además de un corsé.

A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on May 29, 2019 at 12:35pm PDT

View this post on Instagram

La bella mujer concedió una entrevista a la revista Galore para hablar de su residencia en Las Vegas, que comenzará este viernes 31 de mayo.

Los conciertos se realizarán en el Teatro Zappos en el Planet Hollywood Resort & Casino.

Según contó, ella volverá a sus raíces y a su arte, luego de permanecer seis temporadas en televisión, en el programa The Voice.

Vegas….are you ready? 💫 Tickets for #TheXperience are on sale now— https://t.co/3BvPYlV9R3

Starting May 31st we escape to another world together ✨🛸 pic.twitter.com/gx17Rsto4Z

— Christina Aguilera (@xtina) February 2, 2019