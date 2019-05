Exesposa de Jeff Bezos se compromete a donar la mitad de su fortuna

En un texto publicado este martes, MacKenzie Bezos, de 49 años, exesposa del millonario estadounidense y fundador de Amazon, Jeff Bezos, aseguró que donará la mitad de su fortuna a la organización caritativa Giving Pledge.

La organización, fundada hace nueve años por los magnates Warren Buffett y Bill Gates, incluyó a MacKenzie Bezos en una lista de 19 nuevos contribuyentes de China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza.

La mujer se convertirá en una de las personas más ricas del mundo (con una fortuna estimada en 36 mil millones de dólares) una vez finalice su proceso de divorcio, según un acuerdo de la separación anunciado en abril.

En el texto compartido en el sitio web de la organización caritativa, MacKenzie afirma que tiene una "suma desproporcionada de dinero para compartir".

Asimismo, Bezos también se compromete a no cejar en sus proyectos filantrópicos:

Luego de pasar casi la mitad de su vida junto a su esposo Jeff, MacKenzie anunció que conservaría 25 % de las acciones que la pareja poseía, que equivalen a 4 % del capital de Amazon.

MacKenzie había, por otro lado, concedido todos los derechos de voto de la pareja en Amazon a su antiguo compañero.

Más de 200 personas se han sumado a Giving Pledge, según su sitio web, incluyendo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el director de cine George Lucas y el cofundador de Microsoft, Paul Allen.

Jeff Bezos, en cambio, no está en la lista.

El millonario anunció en septiembre el lanzamiento de un fondo de 2 mil millones de dólares para familias sin hogar y proyectos educativos en comunidades pobres.

No obstante, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de felicitación a su expareja.

"MacKenzie va a ser increíble, considerada y efectiva en la filantropía, y estoy orgulloso de ella. Su carta es tan hermosa. Ve por ellos, MacKenzie", escribió el millonario.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 28, 2019