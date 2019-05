Seis candidatos a alcaldes acudieron a debate organizado por AGG

Seis candidatos a alcalde capitalino asistieron al debate organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) este domingo, 26 de mayo.

No obstante, se hizo hincapié sobre la ausencia del candidato por el partido Unionista, y actual alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, debido a que no aceptó la invitación.

EN DIRECTO



Los participantes:

Álvaro Véliz, Movimiento Semilla

Carlos Avendaño, Partido Humanista

Gonzalo Marroquín, Encuentro por Guatemala

Luis García Stubbs, Partido Fuerza

Pedro Brolo, Partido Vamos

Roberto González Díaz-Durán, Partido Creo.

Transporte público

El primer tema que se abordó con distintas preguntas fue el tránsito vehicular y el transporte público.

En relación al tránsito vehicular, el primer candidato abordado fue Carlos Avendaño, quien indicó que debe haber seguridad en los buses.

Indicó que se pediría a los dueños de los buses que hayan unidades con WiFi, por ejemplo.

La primer pregunta va dirigida a

Carlos Avendaño de @Humanista_guate sobre qué acciones tomar referente al tráfico vehicular en la ciudad. @AGGuatemala @PublinewsGT pic.twitter.com/YprS629Qj6 — Álvaro Alay (@AAlay_DP) May 27, 2019

Por su parte, Pedro Brolo de Vamos se refirió a que este problema podría paliar mediante la implementación de un metro.

Pedro Brolo de @partido_vamos explica que la implementación de un metro daría soluciones al tránsito en la ciudad de Guatemala. @AGGuatemala @PublinewsGT pic.twitter.com/mR3AdqsYJs — Álvaro Alay (@AAlay_DP) May 27, 2019

No obstante, Luis García de Fuerza aseguró que él implementaría un metroriel.

Gonzalo Marroquín de Encuentro por Guatemala, se refirió al tema indicando que se tendría una ampliación del Transmetro y la implementación de un metro.

Gonzalo Marroquín de @EncuentroGuate también menciona la ampliación del transmetro y la implementación de un metro. @AGGuatemala @PublinewsGT pic.twitter.com/Ycicy5I1cp — Álvaro Alay (@AAlay_DP) May 27, 2019

En ese sentido, Carlos Avendaño de Humanista aseguró que esto no es tan fácil.

@CarlosAvenGUA asegura que no es tan fácil ampliar las rutas del transmetro, por lo que él le apostaría a la seguridad en los buses. @AGGuatemala @PublinewsGT pic.twitter.com/XApLhqrI0O — Álvaro Alay (@AAlay_DP) May 27, 2019

Por su parte, Roberto González indicó que sí es viable la construcción de un subterráneo.

¿Considera tocar el tema de los fideicomisos?

Esta fue otra de las preguntas que se realizó a los seis candidatos a alcalde.

En concreto, todos los representantes de partidos políticos indicaron que sí abordarían el tema de los fideicomisos con los cuales se manejan fondos en la comuna capitalina.

Roberto González de Creo, indicó que los eliminará.

No obstante, aseguró que este es un sistema paralelo de contratación y compra que se practica en la comuna capitalina.

Al respecto, Gonzalo Marroquín de Encuentro por Guatemala, también aseguró que buscaría la transparencia y eliminaría los fideicomisos como parte de sus primeras acciones de quedar electo.

Por su parte, Pedro Brolo de Vamos aseguró que "no se pueden suspender los fideicomisos" con lo que también hizo una alusión a Roberto González.

Sobre dicho tema, Luis García de Fuerza aseguró que implementaría la transparencia en la comuna capitalina mediante el acceso a la prensa.

El agua

El tema del agua también fue abordado por los panelistas, los periodistas Marielos Fuentes y Luis Felipe Valenzuela.

Es importantísimo tener acciones para recargar el acuífero que hemos explotado en los últimos 60 años", dijo Roberto González de Creo.

Por su parte, el arquitecto Álvaro Véliz, candidato de Movimiento Semilla, aseguró que "el agua se ha privatizado".

Al respecto del tema, Carlos Avendaño de Humanista dijo que a corto plazo se podría realizar la implementación de pozos artesanales.

Por su parte, Pedro Brolo de Vamos, aseguró que sería viable la implementación de plantas de tratamiento de agua.

Luis García, de Fuerza, dijo que entre las acciones que él realizaría sería la reforestación.

No tienen agua desde hace 10 años en algunos lugares que han dejado abandonados", dijo.

Preguntas del público

El debate culminó con la oportunidad para cada uno de los candidatos a enviar un mensaje final a los guatemaltecos que a la postre será el electorado capitalino.

Álvaro Véliz

"Somos un proyecto que lo que propone es llevar a la ciudadanía al poder. Devolverle y arrancarle la Municipalidad a un grupo de personas que mantuvieron privilegios y detuvieron el desarrollo de la ciudad por mucho tiempo, a propósito. Nosotros representamos el movimiento de la plaza en 2015".

Álvaro Véliz, candidato de Movimiento Semilla / Edwin Bercián

Carlos Avendaño

"Guatemala es un país rico pero mal administrado. Yo sé a dónde vamos y sé cuáles son las condiciones que nos esperan si no logramos hacer un cambio. No regresemos a lo mismo. Aquí ya tuvieron la oportunidad de hacer las cosas y no las hicieron correctamente".

Carlos Avendaño, candidato de partido Humanista. / Edwin Bercián

Gonzalo Marroquín

"¿Por qué dedicarme a la política después de 45 años de ser periodista? Porque el país está siendo robado por políticos corruptos. Lo que le pido a los guatemaltecos, es que el 16 de junio pensemos nuestro voto, pensemos en Guatemala, en nuestra familia; pensemos que hay que rescatar el país de los corruptos que lo han tomado".

Gonzalo Marroquín, candidato de Encuentro por Guatemala / Edwin Bercián

Pedro Brolo

"Llevamos más de 30 años de estar sumidos en el mismo problema de la basura, agua y el congestionamiento vehicular. O no se han querido atender los problemas por voluntad o decisión. No podemos seguir jugando con el futuro de los vecinos y de las próximas generaciones. La ciudad del futuro no la van a construir los del pasado, la tenemos que construir nosotros".

Pedro Brolo, candidato de partido Vamos. / Edwin Bercián

Roberto González

"Los problemas de Guatemala son problemas de la ciudad, están interconectados. Tenemos problemas graves en agua, transporte, tránsito y basura. Pero además, de una actitud humilde, que no se las lleve de saber de todo, sino que de una manera humilde escuche al vecino y que además de capacidad ponga la conciencia de sentir lo que el vecino siente".

Roberto González Díaz-Durán, candidato de Creo. / Edwin Bercián

Luis García

"21 años haciendo periodismo serio me han dado la sensibilidad y el conocimiento de la problemática no solo a nivel nacional sino también de la ciudad capital. Yo ofrezco liderazgo, transparencia y gestión. ¿Por qué liderazgo? Porque debemos entender que la base del liderazgo es buscar siempre el bienestar común. Yo les ofrezco un pasado no oscuro y que nunca se ha sabido nada mal de este servidor".

Luis García, candidato del partido Fuerza. / Edwin Bercián

OPINIÓN

Al respecto de este debate, el analista José Carlos Sanabria indicó que comparado con otros debates, en este hubo menos alusiones directas.