VIDEO. Masacre en comisaría de Venezuela deja al menos 29 presos muertos y 20 policías heridos

(24-05-2019).- CNP Portuguesa denuncia que impiden cobertura periodística en tragedia ocurrida en Poli-Páez. – A la periodista Mariangel Moro que representa los medios VPI, El Pitazo y Portuguesa Reporta, así como Nayarit González conjuntamente con Rosanney Rivero y su camarógrafo de Portuguesa Televisión, les impidieron dar cobertura periodística a los sucesos ocurridos este viernes #24May, en la Comandancia de la Policía de Páez, sector Campo Lindo de #Acarigua. – Moro relató que se encontraba realizando un reporte desde la entrada del Hospital "Jesús María Casal Ramos" de Acarigua, cuando uniformados encapuchados de la Policía estadal y las FAES, la apuntaron con armas largas y le impidieron hacer grabaciones, exigiéndole borrar el material a pesar de haberse identificado como periodista. – Mientras, al equipo de reporteros de Portuguesa Televisión: Nayarit Gonzalez y Rosanney Rivero junto a su camarógrafo, les lanzaron dos bombas lacrimógenas en las inmediaciones de la Comandancia de Páez, al intentar hablar con los familiares que solicitaban información del estado de salud de los reclusos. – Ante estos hechos que atentan contra el ejercicio profesional del periodismo, la representante del gremio en Portuguesa, Mariangel Martínez, exigió a las autoridades permitir el acceso a la información, por cuanto son principios constitucionales y los periodistas se deben a la noticia veraz e imparcial para poder transmitir a la colectividad. – Señaló que, ahora más que nunca, los periodistas representan el medio de comunicación más eficaz para cesar los rumores y la zozobra de los habitantes de Acarigua y Araure, así como todo el estado Portuguesa. – #PortuguesaReporta #sucesos #motin #polipaez #InformarNoEsDelito #periodismo #Acarigua #24May