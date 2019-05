Diputado Manuel Conde de PAN señala de "narco partido" a Vamos de Alejandro Giammattei

Los candidatos a diputados al Congreso de la República fueron invitados por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG).

El debate inició a las 19:00 horas del jueves 23 de mayo.

La actividad estuvo moderada por Luis Felipe Valenzuela y Marielos Castro de Emisoras Unidas.

El foro es parte de la fase intermedia del Programa de Contribución Cívica de la AGG.

En esta oportunidad fueron convocados los candidatos de los partidos políticos:

Sin embargo, el representante de la UNE no asistió al evento.

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 24, 2019

#GUATEVOTA2019 @lfvalenzuela expresa que el diputado de la Une, Oscar Argueta, fue invitado, pero no asistió al foro. Foto: @EBercian_PN pic.twitter.com/zJukTZbAB8

Durante el debate se abordó el tema de la corrupción. Elmer Palencia de Valor señaló que durante el debate, los candidatos de Movimiento Semilla y Partido Humanista usaron el discurso contra la corrupción como político.

— Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) May 24, 2019

Samuel Pérez de Movimiento Semilla le respondió que "la corrupción no es una cuestión de moda".

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 24, 2019

#GUATEVOTA2019 "La corrupción no es una cuestión de moda, es estructural que está causando daños serios al país", indica @samuel_pz de @msemillagt #EnDirecto el foro de @AGGuatemala https://t.co/jrVbWwRiNO pic.twitter.com/xtgMVvrwuU

Por su parte, durante su tiempo de respuesta, José Carlos Ortega del Partido Humanista también apoyó que la corrupción no es moda.

"No se puede negar que hay personas que se han hecho millonarias con los recursos del Estado", aseveró Ortega.

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 24, 2019

#GUATEVOTA2019 "No se puede negar que hay personas que se han hecho millonarias con los recursos del Estado", expresa @josekrlos de @Humanista_guate #EnDirecto el foro de @AGGuatemala https://t.co/jrVbWwRiNO pic.twitter.com/ZtA5beKpAl

Seguido del tema anterior, Allan Rodríguez de Vamos le debatió al diputado Manuel Conde de PAN-Podemos por hablar de certeza jurídica.

"No se puede hablar de certeza jurídica cuando vemos que la persona que aspira a la primera magistratura de ese país de esa alianza de partidos, contrata un servicio de imagen por 6 millones de dólares y no cumple con ese pago, no hay solvencia para proponer certeza jurídica", replicó Rodríguez.