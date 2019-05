Candidata a diputada se disculpa por tuit donde criticó estructura para no videntes

La candidata a diputado por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Ana Guerrero, publicó un mensaje en Twitter que le ha generado decenas de críticas.

En su tuit inicial, la mujer ironizó sobre el uso de tacones.

"¿Alguien que me explique para qué me sirve esto? ¿Será que quieren hacerle difícil caminar a quienes usamos tacones en la zona 10?", este es el mensaje que ha generado las burlas y críticas de los guatemaltecos en redes sociales.

De inmediato, decenas de personas comentaron el mensaje e informaron a la aspirante al Congreso de la República de qué se tratan dichas estructuras.

Guerrero eliminó su comentario; sin embargo, ya había sido captado por varios usuarios de esa red social.

"Si se postulan para un cargo de elección popular no tienen que saberlo todo, pero sí pueden pensar dos veces antes de hablar o publicar algo en las redes sociales. En la actualidad, la mayoría de publicaciones tienen un impacto negativo. Para todo lo demás, está Google", es uno de los comentarios.



Se disculpa

Guerrero publicó un nuevo mensaje en donde se disculpa por su comentario, aduciendo desconocimiento.

"Me disculpo por mi desconocimiento sobre la infraestructura para no videntes. Deveras que no lo hice con ninguna mala intención. Entiendo los comentarios que causó el tuit. Seré más precavida de ahora en adelante", escribió la postulante.

Me disculpo por mi desconocimiento sobre la infraestructura para no videntes. Deveras que no lo hice con ninguna mala intención. Entiendo los comentarios que causó el tuit. Seré más precavida de ahora en adelante. — AnaCGuerrero💛 (@AnaCGuerrer0) May 22, 2019

Las críticas contra la candidata no han cesado en redes sociales, en donde con varios memes, usuarios se burlan del mensaje inicial.

¡Alguien, por favor, quiere pensar en las que caminamos con tacones en zona 10! pic.twitter.com/YPhDK8oejO — Mapache El Roto (@LishoOvalle) May 22, 2019

Ya no hay consideracion a las personas que usan tacones en zona 10 😑 #DiputadaBurbuja — Vini RG (@Vini_RG) May 22, 2019