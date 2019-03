Extinguen incendio en planta química cerca de Houston

Bomberos lograron extinguir este miércoles un incendio en una planta química cerca de la ciudad estadounidense de Houston.

La Intercontinental Terminals Company (ITC) informó que el incendio en su planta, en las afueras de la ciudad texana, se extinguió alrededor de las 03:00 (hora local).

#DeerParkFire UPDATE: As of 3 am, @ITCCares is reporting that all tank fires have been extinguished. Crews continue to spray foam and water on the tanks to facilitate cooling and prevent reigniting of the remaining material.

— Houston OEM (@HoustonOEM) March 20, 2019