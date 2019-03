Trump acusa a las redes sociales de “discriminación” política

El presidente Donald Trump acusó este martes a las redes sociales, incluida Twitter, su medio favorito, de lo que para él es una “discriminación” política contra los usuarios de derecha.

“Parece ser que si uno es conservador, si es republicano, en un grupo determinado, hay discriminación. Lo veo en Twitter y Facebook”, dijo el mandatario.

Trump habló en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro.

Más temprano, Trump expresó quejas similares en Twitter, donde, a pesar de sus acusaciones de parcialidad, cuenta con 59 millones de seguidores.

“Tenemos que hacer algo. Tengo muchos, muchos millones de seguidores en Twitter y es diferente de lo que solía ser. Están pasando cosas”, afirmó.

El presidente arremetió contra las plataformas en línea bajo mayor escrutinio, sobre cómo filtran y amplifican contenidos, pero que se defienden enérgicamente contra las afirmaciones de sesgo político.

Trump reanudó sus ataques luego de retuitear la noticia de una demanda presentada por el congresista republicano Devin Nunes por 250 millones de dólares en daños, en la que afirma que Twitter esconde los comentarios de usuarios conservadores.

“Facebook, Google y Twitter, por no mencionar a los Medios Corruptos, están taaaan del lado de los Demócratas de la Izquierda Radical”, tuiteó Trump más temprano.

Facebook, Google and Twitter, not to mention the Corrupt Media, are sooo on the side of the Radical Left Democrats. But fear not, we will win anyway, just like we did before! #MAGA

El magnate ya acusó a Google de manipular los resultados de su motor de búsqueda en beneficio de los medios de izquierda.

Trump lanzó el martes uno de sus tuits ofensivos contra George Conway, un prominente abogado estadounidense casado con una de sus asesoras de alto nivel.

“¡Un total perdedor!”, dijo Trump en Twitter sobre Conway, quien cuestionó la salud mental del presidente a través de la redes sociales y del Washington Post.

La disputa es única por el hecho de que se trata del esposo de Kellyanne Conway, una leal asesora de Trump.

Invitada frecuente a los canales de televisión, donde promueve la agenda del presidente y lo defiende de múltiples controversias, la asesora enfrenta ahora los cuestionamientos sobre su marido.

El mensaje de Trump vino con un retuit de su gerente de campaña electoral, Brad Parscale, quien menospreció a George Conway al tildarlo de un fracasado celoso.

“Todo sabemos que @realDonaldTrump rechazó al sr. Kellyanne Conway para un trabajo que él deseaba desesperadamente”, escribió Parscale.

We all know that @realDonaldTrump turned down Mr. Kellyanne Conway for a job he desperately wanted. He barely worked @TheJusticeDept and was either fired/quit, didn’t want the scrutiny? Now he hurts his wife because he is jealous of her success. POTUS doesn’t even know him!

— Brad Parscale (@parscale) March 19, 2019