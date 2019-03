Joe Biden exhorta al TSE para que inscriba a candidatos no corruptos

Este sábado, el exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala.

Se trató de una exhortación para que se inscriba a todos los candidatos elegibles para el proceso electoral 2019.

El mensaje fue colgado en su cuenta de Twitter. En sus líneas también motivó a que se promueva la transparencia.

Además, hizo énfasis en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe inscribir a todos los candidatos presidenciales elegibles antes de la fecha límite.

The people of Guatemala should be the ones to choose their next president. The stakes are high: promoting transparency, shared prosperity, and combating corruption. For this reason, the @TSEGuatemala needs to certify all eligible presidential candidates by the Sunday deadline.

