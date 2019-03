Caos, muertos, pánico y consternación deja tiroteo en mezquita de Nueva Zelanda

Varias personas resultaron muertas y otras sufrieron heridas el viernes cuando un hombre abrió fuego en una mezquita durante las oraciones vespertinas en la ciudad de Christchurch, reportó la prensa de Nueva Zelanda.

De acuerdo con los medios locales hay por lo menos seis personas muertas, y en consecuencia toda la Isla Sur de Nueva Zelanda se encuentra bloqueada mientras la policía busca al responsable por los disparos.

La policía de Nueva Zelanda admitió que se registraron "múltiples víctimas" en tiroteos en dos mezquitas, y por lo menos un sospechoso resultó arrestado.

Además, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de la ciudad, en el centro del país, a no salir a las calles.

El testigo Len Peneha asegura que vio a un hombre vestido de negro ingresar a la mezquita Masjid Al Norr y posteriormente escuchó decenas de disparos, seguidos de personas que salen aterrorizadas del lugar.

Dijo que también vio al agresor mientras huía antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Minutos después la prensa local reportó un segundo tiroteo en otra mezquita de la ciudad.

El equipo de Bangladesh escapó de una mezquita cerca del parque Hagley donde había tiradores activos.

Los futbolistas corrieron de regreso a través del parque Hagley hasta el óvalo.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV

— Mohammad Isam (@Isam84) March 15, 2019