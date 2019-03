ONU, G13 y congresista de EE.UU. piden reconsiderar la aprobación de amnistía

Las reformas a la iniciativa 5377, reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, otorgarían una amnistía total a los responsables de crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala.

Ante esta situación, la comunidad internacional ha expresado su rechazo. Desde tempranas horas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) llamó al Estado de Guatemala a detener el proceso de aprobación de una amnistía por los crímenes cometidos durante el largo conflicto armado interno (1960-1996).

Frenar la aprobación de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo es la solicitud de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La ONU emitió un comunicado en el que se destaca:

En cuanto a la Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales la ONU agregaron que esta podría “afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada, de especial relevancia en un año electoral”.

Los países donantes: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Delegación de la Unión Europea, los Países Bajos y Noruega, emitieron un comunicado.

En el documento exponen su preocupación por "los proyectos de enmienda contenidos en las iniciativas legislativas a la Ley de Reconciliación Nacional y a la Ley sobre Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo”.

Y puntualizan que:

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, también se expresó por medio de su cuenta de Twitter sobre el escenario de la posible aprobación de la iniciativa 5377.

"Lo último que necesita Guatemala es dejar que los peores y más violentos criminales salgan de la cárcel. Respetuosamente exhorto a todos los miembros del Congreso de Guatemala a considerar cómo la historia va a ver sus acciones esta semana", puntualizó.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 12, 2019