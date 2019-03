5 datos sobre la histeria tras la caída de Facebook

Una falla de origen desconocido impidió el miércoles en varias partes del mundo el acceso a Facebook e Instagram, su red para compartir fotos.

“Tenemos conocimiento de que algunos actualmente tienen problemas para acceder a las aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible”, dijo el grupo en un tuit. Los usuarios se quejaban en Twitter de no tener acceso en absoluto o tener un acceso limitado a Facebook, Instagram y WhatsApp.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) March 13, 2019