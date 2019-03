Samuel Morales asegura que “grupos” buscan que allegados al Presidente no participen por cargos públicos

Samuel Morales, comediante y aspirante a una curul por el partido FCN-Nación, acudió este martes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para consultar cómo va el proceso de su inscripción.

Esto luego de que el medio escrito El Periódico publicara que el Registro de Ciudadanos del TSE recibió un informe por parte de la delegación departamental de Guatemala en el que recomienda no inscribir a Morales por falta de idoneidad.

Según Morales, se enteró por dicha publicación y aseguró que utilizará todos los recursos que estén en ley para lograr su inscripción.

Además, señaló que hay grupos que están interesados en que las personas allegadas al mandatario Jimmy Morales no participen en política. Esto debido a que el proceso del cambio en el país inició hace cuatro años que llegó el partido al poder.

“Todos, absolutamente todos los actos realizados en contra del presidente y su círculo cercano han sido para debilitar la participación política y la participación de personas allegadas en procesos como este, pero estoy agotando todas vías administrativas y legales posibles para poder resolver el asunto de la inscripción”, señaló Morales.

Con su recurrente frase, Samuel Morales aseguró que será inscrito y que será declarado inocente, porque “la verdad nos hará libres”.

Según indicó, la Constitución Política de Guatemala privilegia la presunción de inocencia y por ello logrará participar por una curul en el Congreso.

“Yo no tenía planificado participar en política, pero el Ministerio Público me fue a traer a punta de pistola a las seis de la mañana a mi casa y me motivó a querer cambiar el sistema”, aseguró.