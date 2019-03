Posponen juicio a expresidente Martinelli para evaluar su salud mental

El juicio por espionaje contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue pospuesto este martes, un día después de haber iniciado.

La decisión fue tomada después de que la defensa pidiera reprogramar la audiencia por incapacidad psiquiátrica del exmandatario.

Dos horas y media después de iniciada, el presidente del tribunal colegiado, Roberto Tejeira, suspendió la audiencia hasta que un psiquiatra forense determine, si Martinelli "puede enfrentar este juicio".

Después de la evaluación, el próximo jueves, el tribunal decidirá la fecha para reanudar el juicio.

Ricardo Martinelli. / AFP

"La evaluación del psiquiatra forense nos va a dar certeza de cuál es la condición del señor Martinelli", dijo a periodistas el fiscal Ricaurte González.

"No quieren ir a juicio. El reto es que lleven a su acusado a juicio y que haga frente a la justicia".

"Me quieren matar"

"Me quieren matar. Me van a condenar sin pruebas porque me quieren joder", dijo Martinelli en una conversación con periodistas durante un receso.

"Aquí no se está hablando de salud mental, sino de una incapacidad dada por un psiquiatra", dijo por su parte Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente.

Martinelli es juzgado en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Ciudad de Panamá.

Se le acusa de "pinchar" (espiar), entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno.

AFP

La fiscalía pide una pena de 21 años de reclusión para el exmandatario, detenido en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá.

Enfrenta cuatro cargos por delitos de inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad y contra la administración pública.

Los seguidores de Martinelli, no obstante, dicen que se trata de una "persecución política" del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Esta es la primera vez que un expresidente panameño se enfrenta a un proceso judicial por delitos de carácter penal.

En el juicio está prevista la presencia de 175 testigos y más de 100 pruebas periciales y documentales.

*Con información de AFP