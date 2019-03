Denuncian matanza de perros por envenenamiento en San Pedro La Laguna

Nuevamente se reporta el hallazgo de perros envenenados, supuestamente callejeros, en las calles de un municipio de Sololá.

Varios vecinos de San Pedro La Laguna mostraron su indignación tras ver los cadáveres de los caninos presuntamente envenenados.

Presuntamente envenenados

De acuerdo con publicaciones de páginas locales, desde la noche del viernes se comenzaron a hallar a los caninos moribundos por las calles.

Varios vecinos trataron de ayudarlos cuando estos incluso convulsionaban, pero fue imposible.

Las personas exigen a las autoridades correspondientes que se haga una investigación del caso, pues esta ya es una práctica recurrente en este municipio.

"Hombres encapuchados"

Desde las 11 de la noche un vecino encontró a unos muchachos u hombres con la cara tapada y con mascarillas", dijo Kathy Chavajay vía telefónica a Publinews.

La usuaria denunció que uno de los perros que supuestamente fueron envenenados era su mascota.

Nuestra perrita se murió", dijo.

Por otra parte, indicó que aproximadamente a las 11 de la noche fueron vistas las personas con el rostro cubierto.

Y a la medianoche empezó a morir uno de los perritos, el de una prima, comentó.

No obstante, y ante la ausencia de las autoridades correspondientes para dar respuestas sobre las muertes de los animales, los vecinos piden que se investigue.

Para ello, recolectarán firmas para llevarlas al alcalde municipal y con ello pedir que se pueda acceder a los videos de las cámaras del lugar para investigar y dar con los responsables.

La mayoría de perros son de raza y tienen dueño", indicó.

Sufren al morir

Por otra parte, Chavajay comentó que los perros sufrieron al morir.

Uno que murió empezó a temblar mucho, luego se iba de un lado a otro. Salieron los dueños y lo intentaron agarrar pero no se dejó", añadió.

Además, dijo que el can comenzó a hacer sus necesidades y no paraba, luego comenzó a sacar espuma por la trompa y finalmente no lo pudieron salvar.

Publinews intentó comunicarse con la Municipalidad de San Pedro La Laguna, pero una señorita -que prefirió omitir su nombre- indicó que hoy no era día laboral y no había nadie que atendiera la llamada.

En San Marcos La Laguna

Hace algunos años también se denunció una matanza similar en San Marcos La Laguna.

"Aproximadamente 40 o 50 animalitos murieron. Los perritos iban cayéndose en varios lugares. Yo supongo que les dieron veneno en la comida", indicó en esa oportunidad la señora Aida Escobar a Publinews.

Ley de Bienestar Animal

El Congreso aprobó en febrero de 2017 la nueva normativa con la que se busca prevenir el abuso y maltrato animal.

Las sanciones están catalogadas como graves, muy graves y gravísimas, en las cuales, en caso de que se envenene o se intoxique a algún animal, o cuando se practiquen actos de zoofilia, la persona responsable deberá pagar una multa de hasta 12 salarios mínimos mensuales vigentes.