Fallece actor que participó en "El Chavo del 8" y "Rebelde"

Me dicen lo orgullosos que están de mi fortaleza, pero de pronto prefiero que solamente me abracen, porque mantenerme fuerte ha sido realmente una labor titánica. La extraño, sus llamadas en las que se instalaba sabroso a chismear y a mi me urgía colgar 🥴, su complicidad, sus porras por mi libertad… ay mujerón que me tocó de madre. Bien lo dice la película Life Itself: “go give me a beautiful life” y eso haré. Acepto con amor que ya no esté físicamente aquí, pero ¡ah jijo! lo mucho y profundo que la extraño. #apenas2semanassinella #quemecosanelalma