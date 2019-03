“El país sí esta preparado para tener una presidenta”, Connie Beneitez de Paiz

Acostumbrada a trabajar para cambiar el país, la empresaria resaltó que el próximo gobierno debe priorizar acciones para alcanzar un mejor crecimiento económico.

¿Cómo logra que sea designada presidenta de la Agexport?

Trabajando, soy exportadora por más de 20 años y Rolando Paiz me invitó hace cuatro años a participar para la junta directiva.

¿Cuál es su propuesta de trabajo?

Seguir trabajando por la competitividad, que hemos perdido mucho en los últimos años; innovación, necesitamos algo diferente, especialmente los exportadores que competimos con las mejores empresas del mundo. Seguir con el brazo social que son los encadenamientos, ya que es importante el desarrollo integral del país. Trabajar con las empresas en sostenibilidad del ambiente y en cumplimiento con playas para que las empresas se sumen porque nos lo están exigiendo los clientes extranjeros. Promover el grupo de jóvenes que nos ayuden a innovar y las generaciones se vayan moviendo para que sean ellos los que empiecen a tomar las decisiones en Agexport; y el empoderamiento de la mujer como cosa natural e importante para que sigamos las mujeres subiendo a la directiva.

¿Cuál es su aporte para el empoderamiento de la mujer?

Crear el grupo de mujeres exportadoras y a trabajar en temas específicos para empoderarlas y que puedan seguir ascendiendo, porque al final da miedo subir a las juntas directivas y hay que prepararnos para eso, pero en ningún lugar se está preparando a las mujeres para ese rol porque no era un papel conocido.

¿Cuál ha sido el obstáculo para que las mujeres asuman cargos importantes?

Últimamente los espacios están abiertos, antes era complicado porque las mujeres no trabajaban; somos nosotras porque no creemos que no podemos, además los horarios de las juntas directivas tienen que cambiar para que las mujeres ocupen esos cargos. El mundo de los negocios es complicado porque se trabaja por las noches, hay reuniones sociales y para las mujeres que tenemos hijos es complicado dejarlos. Hay que adaptar las juntas directivas a horarios en las que las mujeres puedan asistir y apoyar los cambios que se tienen que dar.

¿Cómo trabajar el gobierno y la academia para mejorar la competitividad?

Los empresarios necesitamos que todos trabajemos juntos.Las universidades son importantes para apoyar la innovación y darnos los colaboradores que necesitamos, las casas de estudio tienen que ir cambiando sus carreras o los estudios técnicos que están ofreciendo más rápido de lo que lo están haciendo porque los empresarios necesitamos un tipo de colaborador y el mercado está complicado porque no lo tenemos. Por parte del gobierno necesitamos reglas claras, cuando hablo de competitividad también es de tener carreteras, puertos y fronteras que sean fáciles de transitar, lo cual se ha quedado en los últimos años muy corto porque no se han hecho inversiones. Al próximo gobierno le tocará tomar decisiones adecuadas para que se vea un cambio en estos temas. Obviamente los cambios no se darán en un gobierno, todos tenemos claridad en eso, necesitamos señales que indiquen que vamos en el camino correcto.

¿Está preparado el país para ser gobernado por una mujer?

No se trata si es mujer u hombre, el próximo presidente tiene cuatro años complicados y tiene que tener claridad de lo que va a hacer porque no podrá hacer mucho tiene que escoger las cosas y hacerlas bien… Sí podemos tener una presidenta que haga el trabajo que debe hacer para cambiar la posición del país.

