Esposo de pediatra fallecida tras explosión se despide con estremecedor mensaje a ella y a su bebé

El pasado domingo 17 de febrero, Luis Carlos Porras y su esposa, María José Castillo Quan, fueron víctimas de una explosión, dentro de su apartamento, por una fuga de gas propano.

Castillo luchó por varios días por su vida y la del pequeño que llevaba en el vientre; sin embargo, falleció 11 días después del accidente. Porras también se encontraba hospitalizado, pero en una condición estable.

El enamorado esposo publicó un estremecedor mensaje para despedirse de sus amores.

“Mi Chinita hermosa, creo que nunca voy a poder terminar de agradecerle a la vida mi tiempo contigo, y por más que me cueste entender que haya sido tan corto, si tuviera que volver a vivir todo con tal de estar contigo lo haría”, escribió en sus redes sociales.

Aseguró que encontró la perfección de la vida en su mirada y en su sonrisa.

“Mi papá me dice, que a Dios le hacía falta un ángel en el cielo, y que por eso te llevó. Yo creo que le hacían falta dos, porque sé mi amor, que tú y nuestro bebé están ahora arriba cuidándonos como los dos ángeles que ya eran aquí abajo”, añade.

Amor sincero y eterno

Porras aseguró que los últimos mensajes en su conversación de WhatsApp terminan con dos “te amo”, y que entre ellos no quedó nada sin decir.

Además, le pide que siga guiando su camino para seguirle dando sentido a su vida. “Sé que no dejamos nada sin decir, no hubo un día después de la primera vez que lo dijimos que no nos dijéramos cuanto nos amábamos”.

Condominio se pronuncia sobre investigación de explosión tras muerte de pediatra La pediatra María José Carrillo Quan y su esposo fueron víctima de una explosión de un ducto de gas.

Señaló que toda la vida le estará agradecido por haber aparecido en su vida y darle un giro completo, lleno de amor, besos y caricias.