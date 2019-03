Nieto de Arzú comparte publicidad del PAN con fotos selladas y agencia internacional investigará uso inapropiado

Sebastián Arzú, hijo del candidato a la presidencia por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Roberto Arzú, compartió en sus redes sociales unas imágenes publicitarias.

"Lo bueno vuelve con PAN", es el mensaje que acompaña las fotografías que poseen el sello de agua de la agencia internacional Shutterstock.

De inmediato, un usuario criticó que se utilizaran estas imágenes con el sello del proveedor, que denota que no ha sido comprado el derecho de uso.

Arzú replicó asegurando que las imágenes fueron adquiridas de "forma totalmente legal", como se podrán ver en las vallas publicitarias, señaló. Sin embargo, aseguró que Guatemala tiene muchos problemas como para enfocarse en la violación de derechos de autor.

"Si queres atención hay otras formas de hacerlo. Feliz día", resaltó.

El usuario cuestionó a Arzú sobre el uso legal de la imagen, por las marcas de agua, y etiquetó en la publicación al proveedor internacional.

@JohnnieCalvillo Thank you for bringing this to our attention. We take these things seriously and we can assure you we'll investigate this.

— Shutterstock (@Shutterstock) March 5, 2019