Hallan tres artefactos explosivos en Londres

Alarma en Londres por el hallazgo de tres paquetes explosivos, dos en los aeropuertos de Heathrow y London City y otro más en la estación de tren de Waterloo.

Los paquetes, consistentes en sobres acolchados del tamaño A4, "parecen capaces de provocar un pequeño fuego al ser abiertos", explicó la policía en un comunicado.

La investigación está abierta y de momento no se procedió a ninguna detención.

Tampoco se reportaron personas heridas por los paquetes, aunque uno de estos se incendió "parcialmente" cuando fue abierto por un empleado de las oficinas del aeropuerto de Heathrow.

El edificio fue evacuado por precaución pero el tráfico aéreo no se vio perturbado, subrayó Scotland Yard.

Hi Jane, earlier today we responded to reports of an incident at a building near the airport boundary. Emergency services attended the incident quickly and staff were evacuated safely. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 5, 2019

El objeto llegó al edificio adjunto a Heathrow sobre las 09:55 (hora local).

En la estación de Waterloo, en el centro de Londres, otro artefacto fue desactivado sin consecuencias para el tráfico ferroviario.

Fue encontrado en la sala de correos de ese edificio a eso de las 11:40 (hora local), pero esta vez el paquete no fue abierto.

UPDATE: following a police investigation, the cordon has been removed and the station is operating normally. — London Waterloo (@LondonWaterloo) March 5, 2019

Lo mismo ocurrió en las oficinas del aeropuerto London City, situado cerca del distrito financiero de Canary Warf. Autoridades hallaron el paquete alrededor de las 12:10 (hora local).

We can confirm that the airport is operating as normal, flights are not impacted and the DLR is fully operational https://t.co/4cfB0oQMS7 — London City Airport (@LondonCityAir) March 5, 2019

Investigación en curso

De momento, la policía británica mantiene la mente "abierta" sobre las motivaciones detrás del incidente.

"El Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación después de que tres paquetes sospechosos llegaran a diversos edificios en Londres. Los paquetes (todos ellos con la forma de una bolsa postal blanca tamaño DIN-A4, y que contenían en su interior sobres de papel marrón con burbujas) han resultado ser pequeños artefactos explosivos improvisados, según el análisis de los agentes especialistas", explicaron las autoridades de seguridad en un comunicado.

Officers from Counter Terrorism Command have launched an investigation after three suspicious packages were received at The Compass Centre #Hounslow, near #Heathrow Airport, London Waterloo Station and City Aviation House #Newham near City Airport https://t.co/Uuu3RfdNHa — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 5, 2019

La policía irlandesa está colaborando con la investigación, según El País.

No se ha revelado mayor información sobre el o los sospechosos, pero la policía indicó que los objetos estaban diseñados para provocar un pequeño incendio al momento de abrirlos.

También se investiga si los tres paquetes están relacionados entre sí.

*Con información de AFP