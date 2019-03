“Debe ser una empresa incluyente”, Ignacio Casillas.

La generación de empleo es un reto tanto para el gobierno como para las empresas, pero a la vez el ejecutivo de la empresa reclutadora mencionó que las personas deben estar dispuestas a recibir capacitación para mejorar sus conocimientos y también la competitividad.

¿En qué consiste el estudio de Manpower sobre la tecnología y los robots?

El reto es aprender a convivir entre personas y robots, aunque no es nuevo porque cuando se habla de la Revolución Industrial las personas tuvieron que aprender a convivir con las máquinas y tres eras después ahora se vive con los celulares y computadoras, lo único que ha cambiado es que la velocidad de la tecnología es más rápida. Hoy la adaptabilidad a la nueva tecnología nos requiere mayor velocidad, lo vemos en los celulares, se compra el más nuevo y en seis meses hay otro más reciente. La tecnología viene a revolucionar a todos los sectores, cualquier organización que incorpora tecnología está obligada a un cambio en los procesos, en las habilidades de las personas y en el proceso de negocio, si se suma la tecnología, la vivencia de un mundo globalizado y las redes sociales se hace más dinámica.

¿Cuál es el panorama para la contratación de personal a mediano plazo?

La última encuesta nos dice que en Guatemala el 44% de las empresas considera entrar en un proceso de digitalización o automatización, es decir que van a incrementar su planilla hasta 50% y eso implica desarrollo, obliga a las personas a tener habilidades diferentes. Las personas nos quejamos que no hay oportunidades de empleo, entonces algo está pasando y es que las empresas no tienen el talento disponible y las personas no tenemos las habilidades necesarias. Pero se entra en otra paradoja, porque si los capacitas y se van ya, que tienen mejor experiencia, lo cual no importa, porque al final si la empresa se convierte en un desarrollador de talento, en realidad estás teniendo mejor talento afuera, que normalmente regresa porque se le ayudó a la formación.

¿Cuáles condiciones tomaron para asegurar ese aumento?

La encuesta se les realizó a más de 300 ejecutivos que toman decisiones y de ahí se obtuvo el dato si con el uso de la tecnología se eliminaraían puestos de empleo, la buena noticia es que generaría oportunidades. El uso de la tecnología demanda capacitación, entrenamiento, práctica y volverse experto, porque si no la tecnología por si sola no genera nada. Hoy a través del teléfono inteligente se tiene acceso a todo. Guatemala es uno de los países en Latinoamérica que tiene las mejores expectativas para generar oportunidades con la incorporación de la tecnología; hay retos, no podemos pensar en un desarrollo si no vemos desde el cambio del modelo educativo; sin embargo, pensar que a los gobiernos les corresponde todo el tema de educación, tampoco. Ni las personas, ni las organizaciones, ni las autoridades pueden solas, lo cual es un tema de todos, lo que necesita el gobierno es poner las bases, políticas y leyes que permitan el desarrollo, que les corresponde a las organizaciones poner recursos y a las personas poner disposición, porque las personas desean ser capacitadas, pero no tienen tiempo para eso, lo cual no hará que haya desarrollo.

¿Cuáles sectores demandarán más tecnología?

En recursos humanos, porque hoy están integrando tecnología; manufacturas es otro de los sectores, todo lo que tiene que ver con tecnología de información, porque todos quieren tener datos para tomar mejores decisiones y otra área que más oportunidad de empleo da es servicio al cliente, las personas no se sienten cómodas al negociar con un robot o entrevistándose con uno de ellos, por ejemplo; no se necesita un receptor en el banco porque recibe dinero, ya hay máquinas que entregan dinero, pero lo que se necesita, en lugar de alguien que haga las transacciones, es un asesor financiero porque se desconoce el tipo de cuenta que se necesita, lo cual obliga otra preparación, como sucede cuando se necesita comprar un vehículo porque la elección es compleja. Las áreas de servicio al cliente demandan todo un tema de asesoría y eso hace que las personas se preparen y de acuerdo al estudio demandará nuevas habilidades.

¿Están las empresas dispuestas a capacitar al personal?

Hoy nuevamente las empresas empiezan aa invertir en la capacitación de los trabajadores, pero también se vuelve más relevante el liderazgo que ejercen las personas en las organizaciones. Los gerentes o directores que no estén preocupados por el desarrollo de su equipo no tendrán mucho futuro, porque el éxito de una organización es la suma de los esfuerzos. No hay forma de tener el mejor equipo si como líder no juntas las habilidades y te preocupas por el desarrollo de ellos, es algo que está cambiando en las empresas. Estas están buscando talento y como no lo hay, se debe desarrollar, desafortunadamente las transnacionales están invirtiendo en capacitación, no basta solo tener el poder económico, pero necesitas el talento necesario. También se debe dejar de etiquetar los puestos, ejemplo: Un montacargas tiene que ser un hombre y no una mujer, como los pilotos de transporte público son hombres, porque una recepción es atendida por una mujer y no un hombre, en la medida que vayamos cambiando cosas como organización sabremos que tenemos acceso a más talento. Hay que formar una empresa incluyente y apegada a la diversidad, quitar etiquetas, porque lo que importa es el talento, si no adoptas las medidas, no se tendrá la gente porque el talento es escaso, entonces si es sea una empresa que no está dispuesta a invertir no tendrá personal, porque hay que recordar que se trata de competitividad.