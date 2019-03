Dos muertos tras ser atropellados por un vehículo en Nueva Orleans

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de ser atropelladas por un vehículo en la avenida Esplanade, una concurrida vía de Nueva Orleans.

Autoridades están investigando el caso y recolectando imágenes de cámaras de seguridad.

Photos from scene in New Orleans: 2 dead, 6 hurt after car strikes victims on Esplanade: https://t.co/gnsjmWDT8t pic.twitter.com/7IAQy9ybqj

El superintendente de policía, Shaun Ferguson, informó que un sospechoso, cuya identidad no fue revelada, está bajo custodia y está siendo evaluado para determinar si estaba intoxicado.

Ferguson dijo que los transeúntes en el área fueron los que detuvieron al conductor.

Un testigo identificado como Frank Rourk le dijo al The New Orleans Advocate que vio a un conductor de un automóvil deportivo oscuro girar sobre la mediana.

El conductor corrió hacia una esquina cercana y se acostó en la acera donde perdió el conocimiento.

Rourk y otras dos personas pudieron despertar al conductor y luego el testigo le dijo al responsable: "Estoy bastante seguro de que usted es el tipo que destrozó el auto. Será mejor que vuelva allí”.

Entonces el conductor le preguntó si había matado a alguien.

El portavoz del Servicio de Urgencias Médicas, Jonathan Fourcade, dijo que los fallecidos son un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 30 años.

Los lesionados tenían entre 28 y 65 años; cinco de los heridos fueron trasladados al hospital, mientras que uno se negó a recibir tratamiento, dijo Fourcade.

Fotografías de la escena mostraban bicicletas destrozadas a lo largo de la calle.

"Simplemente sucedió que había gente allí, ciclistas", dijo Dane Barrymore, otra testigo, citada también por The New Orleans Advocate, quien agregó que vio a dos mujeres y un hombre ser golpeados.

El incidente ocurrió a no mucha distancia del desfile Endymion, uno de los más grandes de la ciudad, con motivo del Mardi Gras.

