VIDEO. Iván Velásquez compartió los logros de Cicig en universidad de EE. UU.

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, fue invitado por la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC) para participar en la conferencia "Una experiencia exitosa en el combate contra la corrupción en Guatemala".

Fernando Leiva, profesor de dicha casa de estudios, indicó que era un honor tener al abogado colombiano en el campus.

Al iniciar su alocución, Velásquez agradeció la invitación en ese lugar e indicó que estaba para compartir la experiencia vivida en Guatemala y además, para "llamar la atención de lo que está pasando actualmente en el país".

Recordó que el 12 de diciembre de 2006, casi 10 años después de los Acuerdos de Paz, el Gobierno de Guatemala y la ONU firmaron un convenio mediante el cual crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Velásquez habló sobre la existencia de estructuras criminales y/o cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad (Ciacs), organizaciones criminales de alto poder y a cuyo desmantelamiento se había comprometido el Gobierno, razón de la existencia de Cicig.

Velásquez indicó que el fin de este modelo de cooperación internacional era, no solamente desarticular lo que se lograría con la persecución penal, sino también erradicar y prevenir la reaparición de esas estructuras de alto poder

El jefe de la Cicig continuó explicando sobre las facultades y actividades de la entidad en nuestro país durante los últimos años.

"En materia de investigación se diseñó a principios de 2014 un plan que pretendía verificar en todos los poderes públicos algunas hipótesis que se habían conocido sobre graves hechos de corrupción", dijo.

El primer gran resultado se dio a mediados de 2014 al descubrir un gran foco de corrupción en el sistema penitenciario.

Luego destacó que concluyó su primera etapa con el que se llamó “Cooptación del Estado de Guatemala”, presentado el 2 de junio de 2016 que ha permitido dejar al descubierto la corrupción en los sistemas de salud, aduanas y penitenciario, en los organismos judicial, legislativo y ejecutivo.

Pero también reveló los siguientes resultados:

Y también mencionó a algunos de los logros en materia judicial:

En este intenso periodo tienen en prisión o en todo caso vinculados a proceso o condenados, se puede mencionar a:

Asimismo, Iván Velásquez habló del papel que tomó la ciudadanía guatemalteca.

Mencionó que también en las plazas de otros departamentos del país la gente se hizo notar y manifestó su indignación y repudio ante los hallazgos de la Comisión.

Por otra parte, habló el papel de los medios de comunicación en este periodo,el cual fue "muy importante", ya que proporcionó oportuna y veraz, y transmitiendo en directo audiencias judiciales.

La ex vicemandataria fue condenada a más de 10 años de prisión por el fraude para el falso saneamiento del lago de Amatitlán.

Sino también porque fueron el "germen de la indignación ciudadana", registrando durante los meses anteriores un acto de corrupción que ponía a la entonces vicepresidente de la República defendiendo un contrato que permitiría descontaminar el Lago de Amatitlán mediante la aplicación de una "fórmula secreta", el cual resultó siendo una "simple agüita mágica", como lo dijo la suspicacia popular, dijo Velásquez.

A pesar de todos los logros que se han obtenido en contra de la lucha contra la corrupción, el Comisionado indicó que "todavía no se ha llegado al punto de no retorno".

Se me declaró persona non grata el 27 de agosto de 2017. El 4 de septiembre de 2018 se me prohibió ingresar al país y desde entonces, continúo dirigiendo la Cicig desde fuera", dijo.