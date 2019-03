VIDEO. Estados Unidos lanza cohete con cápsula espacial de prueba para astronautas

Se trata de un vuelo de prueba suma importancia para SpaceX. El único pasajero fue un muñeco de prueba de tamaño real, llamado Ripley como la protagonista de las películas "Alien".

SpaceX tiene que tener éxito con el debut de su cápsula de pasajeros Dragón para poder enviar cápsulas con gente a finales del presente año.

Se prevé que la cápsula llegará a la estación espacial el domingo por la mañana, a tan solo 27 horas después del despegue.

Pasará cinco días acoplada a la estación para luego regresar y caer a la antigua, en el Atlántico, el próximo viernes.

Este envío es un entrenamiento vital para la próxima demostración espacial, a realizarse posiblemente este verano, con dos astronautas a bordo.

Alrededor de cinco mil empleados y contratistas de la NASA, turistas y periodistas se dieron cita en la madrugada en el Centro Espacial Kennedy con el equipo de despegue de SpaceX.

El cohete Falcon 9 despegó al amanecer del mismo lugar donde han salido transbordadores espaciales y cohetes Apollo rumbo a la luna.

Crew Dragon will autonomously dock with the @space_station at approximately 6:00 a.m. EST on March 3 pic.twitter.com/znptJuDCY7

— SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019