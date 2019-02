Patricia Escobar de Arzú explica los motivos por los cuales tiene un contrato en la MuniGuate

Patricia Escobar, viuda del exalcalde y expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, brindó detalles de su contratación para la prestación de servicios técnicos en la Municipalidad de Guatemala. Según datos de Guatecompras, percibe Q25 mil mensuales por honorarios.

Al ser consultada con relación al tema, señaló que fue el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, quien le pidió que continuara al frente de los programas educativos y de niñez en la comuna.

“Eso yo creo que no es ningún problema, porque para estar yo trabajando en la municipalidad era la única forma después de que mi esposo ya no estaba”, señaló sobre su contratación.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, denunció a inicios de febrero ante el ente recaudador, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas que la familia Arzú tiene “cooptada” la comuna.

Entre las irregularidades que según él se han dado en esa entidad está la contratación de la viuda de Arzú, y de Nicolle Pullin, cuñada del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.

Sin embargo, el portavoz de la comuna, Carlos Sandoval, ha rechazado eso señalamientos y ha indicado que todo está en orden y muestra de ello es que en el sistema Guatecompras se reflejan los contratos y toda la población puede acceder a consultarlos.

También ha indicado que Patricia Escobar llevaba a cabo las acciones “ad honorem” y fue hasta julio de 2018 cuando se le contrató, después del fallecimiento de su esposo.

“¿Por qué estoy en la muni?, pues porque me lo pidió el alcalde, pero me indicó que la única forma era siendo contratada y yo no quería dejar el programa”, aseguró Escobar de Arzú.