“Gente pudiente trata al país como si fuera su finca”, Luis von Ahn, creador de Duolingo

Te han criticado de tener una postura de izquierda o comunista, ¿qué respondes a esos comentarios?

Es una cosa increíble. Vivo en uno de los países más capitalistas del mundo, soy dueño de una empresa, me encanta el capitalismo, no sé de dónde salió que era comunista, creo que es un ataque que ha resultado acá.

En varios países me di cuenta que pasa mucho, también en Brasil, cuando alguien dice algo que no les parece de manera política, entonces se dice que es comunista.

Realmente no conozco a nadie que sea comunista, ni que quiera ser comunista o que piense que deberíamos tener derecho a no ser dueños de nada, como es en el comunismo, no tiene ni sentido hacerlo hoy en día.

A veces hasta me da risa las cosas que me dicen, en mi caso, no me considero una persona de izquierda, tampoco me considero de derecha, pienso que el mercado libre es muy bueno, es increíble, obviamente con ciertas limitaciones, por ejemplo: leyes antimonopolios, que son muy importantes, creo que también todos los ciudadanos deberían tener acceso a educación y salud, y si eso me hace comunista, está bien, y además la corrupción no debería de existir.

Los mayores problemas del país no tienen que ver con izquierda o derecha, sino con la falta de instituciones en las que las personas puedan confiar. Los países que han sido exitosos lo han sido porque han logrado tener instituciones gubernamentales y civiles en las que las personas puedan confiar.

Y ¿qué significa eso?, que traten a todos de igual manera y justa, que sean eficaces, por ejemplo, que cuando llegan al hospital o al IGSS realmente que les den buen tratamiento médico y el mismo tratamiento a todas las personas, ese es el tipo de instituciones que debemos crear.

En el país no se ha logrado crear mucha institución en la que las personas podamos confiar y ese es el mayor problema, eso no es de izquierda o derecha.

Por cierto, la mayoría de veces que pongo algo en Twitter la gran mayoría de cosas que la gente escribe son positivas, entonces voy ha seguir haciendo porque les parece que las cosas que digo son bastante lógicas y eso es lo que quiero seguir haciendo.

¿Atenderás la sugerencia del hermano del presidente, Jimmy Morales, para revisar los casos de la CICIG desde septiembre 2016?

Analizar todos los casos de la CICIG, creo que hay cientos, no lo he hecho, no sé qué tiene que ver esta sugerencia, me la hizo porque escribí un tuit que decía que era conflicto de interés hacer leyes que le afectan a uno mismo.

Por ejemplo, si alguien está haciendo una ley que hace que algo que antes era criminal y ahora lo hace que ya no lo sea y eso le aplica a uno, creo que eso es conflicto de interés, eso es como ser juez y juzgado al mismo tiempo, por lo que él (Sammy Morales) dijo que había otros conflictos de interés y lo que le dije era que sacar a la CICIG cuando lo está investigando es un conflicto de interés, diga lo que diga, por eso ya no le puse atención a lo que siga diciendo porque para mí es obvio que es un conflicto de interés querer sacar a la CICIG cuando lo están investigando a uno.

No estoy diciendo que la investigación haya sacado que nadie sea criminal, simplemente estoy diciendo que hay un conflicto de interés en sacar a alguien que lo está investigando a uno.

¿Cómo calificas al gobierno de Jimmy Morales?

Es difícil decirlo, no creo que el gobierno de Morales haya sido particularmente malo, es más comparado con el gobierno anterior, que las cosas que salieron a luz eran increíblemente ridículas por la cantidad de robo, pero eso es comparable a la mayoría de gobiernos que han pasado en el país.

El mayor problema en el país es que no hemos tenido muchos gobiernos particularmente buenos, por lo que, para mí, el gobierno de Jimmy Morales no ha sido de los peores, pero tampoco de los mejores, simplemente ha sido otro gobierno.

He visto los resultados en educación pero no estamos muy bien, aunque no conozco los de salud, y no se le puede echar la culpa al gobierno de Jimmy Morales, simplemente es la culpa de todos los indicadores que tenemos comparado con la región, que estamos mal en educación, en salud y en el Índice de Desarrollo Humano, pero no es la culpa de Morales o de Pérez Molina, sino la culpa de lo que ha pasado en los últimos cien años o más.

Es una combinación de décadas de gobiernos corruptos, de gente pudiente, no estoy diciendo que todos, pero de gente pudiente que trata al país como si fuera su finca, por lo que no le echaría la culpa a un solo gobierno, sino a todos y es posible que mucha de la culpa sea de los españoles y la discriminación, por lo que la culpa es del sistema.

¿Cómo ves el trabajo de la fiscal general?, ¿Disminuyó el ritmo de trabajo del Ministerio Público?

Es complicado dar una respuesta muy educada, como lo he visto ha bajado el ritmo, pero es difícil saber cómo están las cosas desde adentro, pero desde afuera se observa que ha bajado el ritmo, ha habido muchos problemas con la ayuda que antes daba la CICIG, que es menor ahora.

¿Cuál es tu percepción de los candidatos a la presidencia, son una opción diferente?

Lo primero que voy a decir es que los jóvenes se empadronen, es muy importante la participación civil.

Es muy difícil decir que algún candidato es bueno o malo, algo que ha pasado es que muchos de los presidentes cuando eran candidatos me parecían buenos, incluyendo a Jimmy Morales, cuatro años después las cosas han cambiado y es algo común lo que pasa con nuestros políticos en general, porque con el pasar del tiempo resulta que tenían un avión privado, un helicóptero y cien casas.

“Una campaña, es la propuesta sobre los cambios que hará, demandar ese tipo de temas para que el nivel de conversación sea más alto y no que sea sobre deshacernos de la influencia extranjera”.

¿Cuál campaña utilizarías para motivar a participar a la gente en las elecciones generales?

Es importante que la gente se empadrone y al mismo tiempo que vaya a votar, es necesario que les demanden a todos los candidatos para la presidencia, para diputados y también para alcaldes, que hagan varias cosas: Primero, que digan quiénes estarán en su equipo de trabajo, porque no solo se elige a un presidente sino a todos los ministros, que digan cuál es su plan de gobierno y rechazar campañas que sean negativas.

La campaña no debe ser “derrotemos a la izquierda”, porque eso es estar insultando a la gente, la campaña es la propuesta sobre los cambios que harán, demandar ese tipo de temas para que el nivel de conversación sea más alto y no que sea en deshacernos de la influencia extranjera, eso simplemente no es un plan de gobierno, como tampoco deshacernos de la izquierda o de la derecha.

Un buen plan de gobierno, que es de cuatro años y es corto, no se puede hacer tanto, entonces se va a enfocar en estas cosas, por ejemplo, la educación, asegurarnos de que haya buenas carreteras y de que haya menos corrupción.

¿Cómo viste el país desde el extranjero?

Depende de cuál país, desde Estados Unidos en los últimos meses por el presidente y la retorica, el país se ve como que está ayudando a caravanas de migrantes para que se vayan todos y hacer crímenes o no sé qué, por lo que estoy en contra de esa retórica del presidente estadounidense.

No estoy diciendo que el mandatario de ese país sea una mala persona, ni haya hecho todas las cosas malas, pero de esa retórica contra nuestro país y los latinos en Estados Unidos ha sido mala y eso no ha ayudado a ver al país.

De ahí en las demás naciones del mundo, al país se le mira como una nación pobre, pero con mucha belleza natural, a los turistas les encanta.

En mi caso, que he estado en muchos, una de las cosas que he visto realmente es la diferencia que hay entre los niveles sociales, es increíble, y no hay muchos otros países donde haya tal diferencia, tal vez en África.

Pero, en países latinoamericanos que se vea entre la pobreza extrema y la riqueza extrema como en Guatemala, no, y eso es una de las cosas que se deben arreglar con el tiempo, porque cuando hay tal diferencia no es bueno para nadie porque eso es lo que crea la inseguridad y muchos de los problemas que tenemos es por esta gran separación y es algo que debemos trabajar.

Preguntas metro

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hago ejercicio todos los días, pero me cuesta. Seguramente mi pasatiempo favorito es cocinar o ver “Netflix”.

¿Cuál es tu lugar preferido en el país?

La Antigua Guatemala, no tengo una casa ahí, pero quiero tener una en algún momento.

¿Cuál fue el último libro que leíste?

No leo libros, el último libro que oí fue un libro escrito por el director ejecutivo de Intel, empresa que hace los microprocesadores, que se llama “Manejo de negocios de alta eficacia”.

¿Cuál fue la última película que fuiste a ver al cine?

“On the Basis of Sex”, que fue acerca de una jueza de Estados Unidos que luchó mucho por la igualdad de las mujeres.