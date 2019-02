Expertos señalan poco interés de los jóvenes en ser parte del proceso electoral

Este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca del escenario que se vislumbra en el tema electoral y la certeza que se espera de este evento, ante el escenario que incluye la aplicación de reformas a la Ley Electoral, entre otros aspectos.

Carlos Luna Villacorta y María del Carmen Aceña, expresidentes de la junta electoral del departamento de Guatemala, se refirieron a distintos puntos relacionados con los comicios.

Aceña consideró que hay preocupaciones sobre las modificaciones a esta ley, pues a su criterio, todo cambio genera cierta incertidumbre. Ante ello, consideró que el desafío es informar a la población.

Uno de los cambios que resaltó fue el cambio de mes para realizar las elecciones, pues están previstas para junio, cuando en otros procesos se han dado en septiembre.

Otro tema importante es lo relacionado con el voto nulo, que a veces hay gente que cree que el voto en blanco es el nulo, cuando son diferentes.

De igual forma resaltó la falta de interés de los jóvenes para empadronarse, pues solo el 20% de las personas entre 18 y 35 años estaban empadronadas hasta enero pasado.

“Lo que vamos a tener es una elección de gente mayor, muy similar a como fue la consulta popular por el tema de Belice”, dijo Aceña.

Sobre el empadronamiento, Luna Villacorta indicó que ha sido muy pobre la campaña que se ha realizado para llamar a la ciudadanía a realizar el procedimiento y debería dársele más énfasis al tema.

Otro problema es que muchos Documentos Personales de Identificación (DPI) vencen este año, resaltó. Esta situación daría problemas a las personas interesadas en participar en el proceso electoral, pues no podrían hacerlo.

Aunque el Congreso discute actualmente un proyecto de ley para ver si los prorroga, no hay respuesta aún sobre si se les ampliará la vigencia a los documentos.

Y coincidió con Aceña acerca de la baja participación de jóvenes que podría darse. “Hay mucho joven al que no le interesa y no va a votar, lo cual es perjudicial”, dijo.

Poco tiempo y muchos candidatos

Aceña también refirió a que se acortaron los tiempos para el proselitismo, por lo que consideró que esta reforma lejos de darles oportunidades a quienes no han estado en el plató político, las restringe. Son prácticamente tres meses los que se tienen para conocer a los aspirantes a cargos públicos.

“Para ganar una elección hay tres elementos básicos: una persona conocida, un partido conocido y base. La pregunta es si dará tiempo en esos tres meses de lograr estos aspectos, lo cual es complicado”, aseguró la entrevistada.

En cuanto a lo positivo, Aceña se refirió a que el número de diputados al Congreso se

Por su parte, Luna Villacorta consideró preocupante que la ley cambió demasiado y no la conocen y en el tema de los “nuevos” candidatos no dará tiempo de que la ciudadanía los conozca.

“Hay demasiada gente participando, es ridículo que Guatemala tenga 18 o 20 duplas participando para Presidente de la República”, indicó.

Añadió que falta poco tiempo para el desarrollo de los comicios y las juntas electorales debieron ser convocadas desde meses atrás y no hasta enero. “Para nada va a ser una elección fácil”.

¿Habrá elecciones?

Aceña aseguró que tiene un grupo de preocupaciones, incluyendo que haya un segmento de la población que crea que no habrá elecciones. “Yo no concibo que no se celebren, aunque se tendrán desafíos y no será fácil”.

Esa es su mayor preocupación y cree que se debe motivar a la población a que se celebre el proceso electoral y a estar de acuerdo con los resultados que surgan de un proceso transparente y sin sabotajes.

A criterio de Villacorta, “sería el tiro de gracia” el que se suspendan las elecciones. Tienen que hacerse, que el pueblo elija a través del voto, resaltó.