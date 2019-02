Trump y Kim Jong-un llegan a Vietnam para su segunda cumbre

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegaron este martes a Hanói, Vietnam, para su segunda cumbre, en la que se esperan avances.

Tras su primera e histórica reunión en Singapur, en junio del año pasado, que solo concluyó con un vago comunicado sobre la desnuclearización, analistas consideran que esta segunda cita, a celebrarse entre el 27 y 28 de febrero, debe saldarse con medidas más concretas sobre el desmantelamiento del arsenal de Pyongyang.

La normalmente tranquila estación de tren vietnamita de Dong Dang, fronteriza con China, se puso de gala para la llegada de Kim Jon-un, tras un periplo de 4 mil kilómetros a bordo de su tren blindado desde Pyongyang.

Se trata del primer viaje de un dirigente norcoreano a Vietnam desde el que realizara Kim Il Song, abuelo del actual líder norcoreano, en 1964.

Una guardia militar de honor, con impolutos uniformes blancos, recibió a Kim al avanzar por una alfombra roja rodeado de asistentes y personal de seguridad.

Vestido con su tradicional traje tipo Mao, Kim saludó sonriente, antes de subir a un vehículo y partir en convoy en dirección a Hanói.

Al llegar a la capital vietnamita, el líder norcoreano fue recibido por la multitud que aguardaba el paso de la caravana detrás de vallas de seguridad cerca de la Ópera.

Kim llegó luego al hotel Melia y tras varias horas de descanso, Kim hizo una visita a la embajada de Pyongyang.

Por su parte, Trump llegó a bordo el avión presidencial Air Force One, que aterrizó poco antes de las 21:00 (hora local) en el aeropuerto internacional Noi Bai.

El mandatario quiso mostrarse optimista respecto a esta cita, asegurando en Twitter que espera con impaciencia “una cumbre muy productiva”.

Heading over to Vietnam for my meeting with Kim Jong Un. Looking forward to a very productive Summit!

“Acabo de aterrizar en Vietnam. Gracias a toda la gente por la gran recepción en Hanói. ¡Tremendas multitudes y mucho amor!”, escribió Trump en otro tuit.

Just arrived in Vietnam. Thank you to all of the people for the great reception in Hanoi. Tremendous crowds, and so much love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2019