VIDEO. Persona resulta herida dentro de la USAC tras confuso incidente

Un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) resultó herido de bala la noche del viernes, 22 de febrero.

El estudiante fue auxiliado por los Bomberos Municipales por una herida en la pierna derecha.

Inicialmente, los rescatistas habían alertado sobre un ataque armado en el interior de la USAC, específicamente en el parqueo de la Facultad de Agronomía.

A su llegada, los técnicos de urgencias médicas lo atendieron y fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, en la zona 1.

Sin embargo, dicha casa de estudios indicó que no se trató de un ataque armado sino un accidente dentro de sus instalaciones del campus en la zona 12.

No obstante, y a través de las redes sociales, una señorita identificada como Karen Acajabón compartió un video en el que aparece la persona herida, su hermano, confirmando que "fue un accidente".

Porfavor no den las noticias de esta forma! El impacto de bala fue por una bala perdida. Es mi hermano quien recibió el balazo y quiero aclarar que el no tiene arma, ni estaba tomado. Deberían de investigar antes de publicar. pic.twitter.com/cpsHHtOeJH

Tuve accidente, iba pasando, me cayó una bala perdida, por eso es un accidente porque nadie quiere que pase pero lamentablemente me pasó a mí", indica el joven.

Por otra parte, la persona confirma que no portaba arma de fuego y en consecuencia no se hirió él mismo. "Nadie tiene la culpa porque fue un accidente".

Soy estudiante de la Facultad de Agronomía, pero no uso arma, no estoy bolo, no me pude haber pegado un tiro si yo no tengo arma", finalizó.