El ostentoso regalo que recibe Yalitza Aparicio solo por estar nominada al Oscar

A más de 48 horas de que se lleven a cabo los premios Oscar, la ceremonia que premia a lo mejor de la industria cinematográfica, los nervios de Yalitza Aparicio están a flor de piel.

Este año los latinos tendrán un importante lugar gracias a la nominación de la película Roma, en 10 categorías, incluyendo el de Mejor Actriz.

Desde que se anunció la nominación de la maestra de primaria, la fama creció como la espuma a nivel mundial.

Pese a que ella dijera que su participación en la cinta no le generó grandes ingresos económicos, solo por estar nominada ya se embolsó un gran premio monetario.

A post shared by hola.com México (@hola_mx) on Feb 21, 2019 at 6:34am PST

De acuerdo con Radio Fórmula, Yalitza es acreedora a una destacada bolsa de regalos valuada en poco más de 100 mil dólares (alrededor de 2 millones de pesos mexicanos).

Según el medio mexicano, la compañía de marketing Distinctive Assets es la encargada de dar los regalos mediante su campaña "Everyone Wins".

Ellos convocan a miles de marcas a nivel internacional a formar parte de esta exclusiva bolsa; los costos para estar ahí pueden ascender hasta los 4 mil dólares (arriba de 76 mil pesos mexicanos).

A post shared by The Academy (@theacademy) on Feb 21, 2019 at 3:19pm PST

La mexicana, al igual que todos los nominados al Oscar en sus diferentes categorías recibieron su bolsa de regalo este lunes.

La destaca bolsa incluye algunos de los premios más lujosos que pueden recibir los actores como productos con cannabis y chocolates suizos.

Best Actress contender @YalitzaAparicio watches for the nominated films. Join us on Sunday at 8pm ET/5pm PT. #Oscars pic.twitter.com/JegbViHmMa

— The Academy (@TheAcademy) February 22, 2019