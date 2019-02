Disparan contra piloto de camión repartidor en ruta al Atlántico

View this post on Instagram

Ataque armado contra conductor de camión repartidor gaseosas. Ruta El Atlántico, km 7.7 #TransitoGT zona 17, Viaducto San Rafael. Temporalmente cerrado el acceso, en espera del Ministerio Público ya que conductor fue trasladado a #IGSS, informa Julio Bantes desde el #TraficoGT.