Cancillería insiste en desconocer a la CICIG en el país

Aunque el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad mantiene vigente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Sandra Jovel Polanco, continúa sin acatar la resolución. El embajador colombiano en el país, Juan Hurtado Cano, solicitó el retiro del personal de Colombia que colabora en la comisión.

En la misiva que remitió el embajador al canciller colombiano, que aunque entienden que el gobierno de Jimmy Morales daría un plazo prudente a Colombia, ello no explica, que no se encuentre en consideración su expulsión, con el agravante, que según lo expresado de manera informal por la Cancillería de Guatemala, el personal de seguridad, ya no goza de privilegios e inmunidades que les cubrían en virtud del acuerdo.

“Sin embargo, para esta embajada resulta conveniente oportuno, que Colombia retire, en las condiciones más favorable posible, su contingente, toda vez que solamente quedan los contingentes de Colombia y Uruguay, habiendo salido ya todos los demás, entre ellos Argentina y Perú”, menciona la carta.

Publinews se comunicó a la embajada de Argentina, que confirmó que ya no hay personal de su país en la CICIG.

#AHORA Juan Hurtado Cano, embajador de Colombia acreditado en Guatemala, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país el retiro del contingente de seguridad asignado a la @CICIGgt | Vía @alexvaldez_eu pic.twitter.com/Agk4enB9aP — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 20, 2019

Desconoce misiva

Se intentó conocer la postura de la Cancillería, pero la vocera Martha Lara, respondió desconocer de las comunicaciones de la ministra de Relaciones Exteriores, ya que son temas que se discuten en privado, por lo que al tener alguna declaración la trasladaría.

El gobierno de Morales ha sido claro en la no compartir la resolución de la Corte de Constitucionalidad para que la CICIG finalice hasta el 3 de septiembre como lo dice el acuerdo que no puede ser finalizado el mandato de manera unilateral.

Reacciona

“La comunidad internacional contribuye a la CICIG además del apoyo financiero con el despliegue temporal de personal especializado en seguridad e investigación criminal. Actualmente el contingente de Colombia y de Uruguay permanecen trabajando en la Comisión y se está tramitando el ingreso de un nuevo contingente de Perú”, señaló el portavoz de CICIG, Matías Ponce.