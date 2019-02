Sectores a la expectativa por listado de “corruptos”

Desde que el presidente Donald Trump aprobó la propuesta de crear un listado de corruptos de Centroamérica, diferentes personalidades se mantienen al tanto de cuándo será dada a conocer, ya que implicará sanciones de diferente índole.

La lista fue impulsada por varios congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, quien comentó que el listado será publicado en febrero.

Torres tomó la decisión de crear un listado por las acciones del presidente, Jimmy Morales, para detener la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Great to see @CICIGgt renew its important corruption investigations in #Guatemala. CICIG staff must be allowed to complete their work without interference. https://t.co/68pLZEA1aQ

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 8, 2019