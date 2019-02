Vicecanciller guatemalteco a senador estadounidense: "No aceptamos presiones"

El vicecanciller guatemalteco Pablo García indicó que nuestro país no acepta presiones al referirse al mensaje publicado por el senador estadounidense Tom Carper, a través de Twitter el pasado fin de semana.

Carper publicó varios tuits relacionados a su visita a Guatemala, donde fue acompañado por los otros representantes Jeff Merkley, Blunt Rochester, Don Beyer, Lou Correa y Donald Norcross.

Yesterday, @SenJeffMerkley , @RepLBR , @DonBeyerVA , @RepLouCorrea , @DonaldNorcross and I touched down in the beautiful country of Guatemala. pic.twitter.com/CdjAuRNc3y

Se refirió a la migración de coterráneos guatemaltecos hacia Estados Unidos.

Además, afirmó que llegaron al país para "aprender más acerca de los lugares desde los migrantes llegan a las fronteras estadounidenses".

Tom Carper también dio a conocer que se reunieron con el presidente Jimmy Morales.

Sin embargo, también indicó que "presionaron" al presidente Morales para obtener un compromiso a fomentar el crecimiento económico y otros temas.

We pressed President Morales to recommit to fostering economic growth; investing in education and workforce development; upholding the rule of law; and rebuilding citizens’ trust in the government by increasing transparency.

— Senator Tom Carper (@SenatorCarper) February 16, 2019