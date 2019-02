Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial exige retiro de Roberto Mota

El sindicato de trabajadores del Organismo Judicial (Stoj) emitió un pronunciamiento en sus redes sociales sobre el nombramiento de Roberto Mota Bonilla como director de seguridad institucional de ese organismo.

“De la manera más enérgica y alarmante exige: la inmediata, urgente y prioritaria destitución o cancelación de nombramiento del déspota, incapaz, capataz, violador de derechos humanos y laborales, agresivo, amenazante, del inculto Roberto Mota Bonilla”, expresó el sindicato.

El mensaje está dirigido al magistrado presidente, Nester Vásquez Pimentel, quien designó a Mota en dicha posición.

“Señor presidente del O. J. enmiende, retírelo, sáquelo ya”, exigen los sindicalistas.

Portavoz del OJ, Mario Siekavizza, señaló que no han recibido una solicitud formal sobre la petición del sindicato.

Además, señaló que lo prudente es que la gestión se realice en la Corte suprema de Justicia con pruebas contundentes de los señalamientos contra el director de seguridad.

Siekavizza añadió que Vásquez Pimentel se reunirá este martes con los jueces Ericka Aifán y Carlos Ruano, así como con el presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, Haroldo Vásquez, luego de que expresaron preocupación por su seguridad.

Diversas reacciones

“Fue una decisión del presidente el nombramiento del jefe de seguridad. No tenemos mayor información de él, no conocemos su expediente o curriculum, no fue presentado al pleno”, expresó la magistrada Delia Dávila.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del OJ, Marlon López, manifestó que todos los cambios generan hasta cierto punto un poco de extrañeza.

Se trata de un aspecto “tan delicado” como la seguridad de los jueces, aseguró López, quien además consideró necesario “dar el beneficio de la duda” al trabajo que desempeñe Mota.

Publinews Guatemala Nombramiento de nuevo jefe de seguridad del OJ genera diferentes reacciones Algunos jueces han manifestado temor por su seguridad ante la vulnerabilidad que podría generarse tras la designación de Roberto Mota Bonilla como encargado de seguridad del Organismo Judicial.

Uno de los togados que se pronunció sobre el nombramiento de Roberto Mota Bonilla fue el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien aseguró sentir temor por su seguridad.

“Lo que sí preocupa es el momento que estamos viviendo, de todos los acontecimientos que están pasando. Nombrar un director de seguridad relacionado con la SAAS y con un diplomado en donde especialmente estuvieron militares”, dijo.

El juzgador señaló que su impresión es que se estaría buscando empezar a tener control del Organismo Judicial.